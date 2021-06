Giancarlo Magalli, tutta la verità sull’eredità. I dettagli

Il noto conduttore Giancarlo Magalli non sta passando un bel periodo, ha una questione familiare da risolvere, c’entra l’eredità

Tutti lo conoscono come lo storico conduttore dei “Fatti vostri” che ogni mattina su Rai 2 regala un programma all’insegna dell’intrattenimento e attualità. Stiamo parlando di Giancarlo Magalli che con le sue capacità comunicative e bravura da anni porta avanti un’ottima squadra. Il presentatore è sempre accompagnato da una co-conduttrice, nell’ultima edizione è stata Samanta Togni.

Per la prossima non ci sono ancora notizie certe. Ora che la trasmissione sta per giungere al termine, l’uomo potrà dedicarsi ad una questione molto importante. Riguarda la sua eredità.

GUARDA QUI>>>Alberto Matano, la notizia più bella: “Voliamo” – FOTO

Giancarlo Magalli: problemi con l’eredità, il motivo

GUARDA QUI>>>“Divina” Karina Cascella: mostra le forme in rosso fuoco e diventa irresistibile – FOTO

La notizia ci giunge da una fonte di Il messaggero. A quanto pare Giancarlo Magalli sarà in tribunale per testimoniare contro sua sorella Monica. La questione riguarda l’eredità. Sembra che una zia abbi lasciato ai due fratelli un patrimonio consistente, ma solo Monica ha ricevuto la cifra. Il cugino, vista l’evoluzione dei fatti, ha quindi deciso di denunciare la donna e Magalli si è schierato contro sua sorella.

“Monica mi disse che era stata la zia in una lettera a disporre del patrimonio di mio cugino in suo favore dietro alla promessa di starle sempre vicino”. Ha dichiarato il conduttore. Ma sua sorella afferma di non avere nessun documento in mano per avvalere la sua tesi.

Sarà il giudice a decidere quale sia la verità, per il momento la causa è aperta e Magalli è impegnato in questa situazione che lo vede molto preoccupato. L’uomo, prima di arrivare a testimoniare contro la sorella, ha cercato in tutti i modi di analizzare l’episodio e trovare le prove. Senza però riuscirci.

Sarà lui, come ha già fatto in precedenza, a raccontare l’epilogo della questione attualmente aperta. Non ci resta che attendere altre notizie al riguardo che arriveranno prossimamente.