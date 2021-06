Guendalina Tavassi, primo piano da capogiro: occhi che fulminano – FOTO

Guendalina Tavassi, un primo piano che incendia il web. I fans sono già innamorati di lei, gli occhi fulminano più che mai.

Guendalina Tavassi, la bellissima showgirl delizia i suoi followers con scatti che ne evidenziano la fisicità pazzesca ed una sensualità travolgente. Come questa foto che appena postata – risale a pochi giorni fa – ha mandato letteralmente in tilt i social.

Inutile spiegare il perché, basta guardare per rendersi conto di quanta bellezza ed audacia ci sia: la Tavassi sfoggia un body sportivo – probabilmente Adidas come le calze in spugna indossate dalla stessa – nero con le inconfondibili righe bianche lungo i lati che ne accentuano la silhouette. La cerniera abbassata lungo la scollatura è quel dettaglio hot che in poche possono permettersi.

Guendalina infuoca tutto quello che indossa e con estrema naturalezza, proiettando tutti verso un vortice di puro sogno proibito. Pose da far girare la testa ed i commenti – come sempre accade – non riescono a non sottolineare lo spettacolo messo in atto dall’Eros della ex gieffina.

C’è anche qualche commento pungente ed offensivo ma non meritano di essere tenuti in considerazione.

Dal tenore diverso questa foto: outfit sportivo, t-shirt bianca con scritta nera…un classico selfie che viene apprezzato dal web. Il make-up è curato nei minimi dettagli, puntando sugli occhi con uno smokey eyes che accentua il colore chiaro bellissimo. Degli occhi da gatta che infiammano il web.

Sulle labbra un rossetto nude, ideale per le bellissime labbra carnose della Tavassi. “Che occhi stupenda” è uno dei tanti commenti rivolti alla donna.

“Sei bona in tutte le foto su istagram” il commento di un fan che la segue da tempo e che si è “guadagnato” un like della sua beniamina.