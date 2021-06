Laura D’Amore da fantascienza sui social network: la sexy hostess ha pubblicato l’ennesimo contenuto da crepacuore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸LAURA D’AMORE ®🌸 (@lauradamore_)

Instagram è sicuramente una delle applicazioni più utilizzate nel mondo. Gli utenti usufruiscono del servizio seguendo amici, parenti e soprattutto personaggi del mondo dello spettacolo. Qualche volta accade che una persona qualsiasi riesca a raggiungere la popolarità sul noto network facendo lievitare il numero di followers.

Quando si raggiunge un numero incredibile di seguaci, la persona in questione diventa un influencer e inizia a dispensare consigli di moda, di alimentazione, di benessere e a postare fotografie incantevoli. Tra i profili di spicco in Italia, va annoverato sicuramente anche quello di Laura D’Amore. L’hostess più famosa d’Italia continua ad ottenere consensi sul web pubblicando le sue fotografie da infarto. L’ultimo post piazzato in rete ha lasciato gli ammiratori praticamente senza respiro.

Laura D’Amore stavolta esagera: un décolleté che fa sognare

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸LAURA D’AMORE ®🌸 (@lauradamore_)

Laura D’Amore ha infuocato il weekend condividendo una fotografia paurosa. La 39enne indossa un top che copre ben poco e che scopre il suo davanzale incontenibile. Come se non bastasse, anche la gonna da lei utilizzata è davvero cortissima e mette in evidenza le sue gambe.

Laura assume una posa estrema e sfodera tutta la sua sensualità. Il suo viso è letteralmente baciato dal sole mentre le sue labbra sono irresistibili. “Stupenda”, “Che meraviglia”, “Che bello il tuo completo: ottima scelta”, “Sei un sogno”, “Veramente una dea”, “Meravigliosa creatura”, si legge tra gli oltre 200 commenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸LAURA D’AMORE ®🌸 (@lauradamore_)

Qualche giorno fa, la D’Amore mandò in tilt il mondo dei social condividendo uno scatto sul pavimento da capogiro: la bella hostess piazzò le sue chilometriche gambe proprio in primissimo piano.