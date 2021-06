“Che panorama!”, Ludmilla Radchenko regala ai follower una vista magica – FOTO

Ludmilla Radchenko ha offerto ai suoi numerosi fan su Instagram tre foto, una più bella dell’altra, che hanno incantato il suo pubblico

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ludmilla Radchenko (@ludmillaradchenko)

La modella Ludmilla Radchenko ha pubblicato una tripletta di scatti sul proprio profilo Instagram che ha lasciato senza parole i suoi tantissimi follower sui social network. In particolare, nella prima immagine si può godere di un panorama meraviglioso in cui appare una distesa di verde del Relais & Chateaux Il Falconiere a Cortona in Toscana ma l’occhio inevitabilmente cade su un altro dettaglio, ovvero sull’attrice russa. Quest’ultima è in piedi davanti al panorama mozzafiato ma a togliere davvero il respiro ai suoi seguaci su Instagram è stata un’altra vista, quella del suo lato b, stretto in un costume arancione.

Ludmilla Radchenko, le tripletta di incantevoli foto

