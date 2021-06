Meghan Markle e la sua paura più grande: Harry purtroppo…

Meghan Markle non trova pace visto che anche se è in California, dall’altra parte del mondo rispetto al Regno Unito, deve combattere con una grossa paura, riguardante il suo Harry

Meghan Markle deve affrontare una grossa paura che riguarda il suo Harry, da cui è scaturito un enorme problema. Nel momento in cui il figlio di Lady Diana ha detto a tutti di essere in grande difficoltà vivendo nella Royal Family, tanti, vicini alla Regina Elisabetta, le hanno consigliato di sottrarre i titoli alla coppia di sposi. Infatti molti pensano che i due non debbano essere più considerati come il Duca e la Duchessa del Sussex dato che non hanno più nessun dovere verso la monarchia. Fino a questo motivo la regina non ha reagito dopo le accuse di Harry.

Cosa comporterebbe per Meghan Markle e Harry perdere i titoli di Duchessa e Duca

Inoltre a seguito dell’intervista di suo nipote rilasciata a Oprah Winfrey il palazzo reale ha diramato un comunicato ufficiale in cui si parlava del grande affetto della sovrana verso i Sussex. Ma, nonostante ciò, non si vede una via d’uscita e anzi Meghan Markle e Harry vogliono proseguire nel loro intento, quindi probabilmente la regina potrebbe optare per togliergli i titoli di Duca e Duchessa, oltre a quelli di Altezze Reali.

Secondo alcuni vicini alla coppia di sposi, Meghan Markle è convinta che perdere i titoli significherebbe un grosso guaio per le pubbliche relazioni: la Duchessa infatti continua a definirsi tale sulle varie piattaforme e in ogni occasione mondana. In effetti la moglie di Harry ama definirsi con questo titolo anche se da mesi ormai lei e suo marito sono lontani da corte e non ne avrebbero diritto. Meghan Markle e Harry (Getty Images)

La Regina Elisabetta non sembra affatto preoccupata per questa situazione visto che nella sua lunga vita ne ha viste di tutti i colori, superando crisi molto più grandi di questa e quindi ne uscirà vincente anche stavolta.