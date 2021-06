“Meravigliosa creatura”, Martina Hamdy è la testimonial perfetta: che gambe! – FOTO

Martina Hamdy ha condiviso tre foto da capogiro sui social network che hanno lasciato i follower con il fiato sospeso

La bellissima conduttrice di Meteo.it Martina Hamdy fa da testimonial alla pubblicità del noto brand di abbigliamento ancora poco diffuso in Italia, “Primark“, conosciuto soprattutto per avere i prezzi molto abbordabili ed economici. La signorina delle previsioni del tempo condivide tre scatti che hanno fatto perdere la testa ai suoi numerosi fan su Instagram. Martina siede su un muretto in una giornata poco illuminata dal sole ma tanto ci pensa lei a colorare i giorni dei suoi fan sui social.

È vestita con una giacca a maniche lunghe e una gonna beige molto corta che mette in evidenza le sue lunghe e tornite gambe. Sotto indossa un top bianco che le scopre la pancia piatta e scarpe bianche con il tacco.

Martina Hamdy, la tripletta di foto che lasciano di stucco i follower

