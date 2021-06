“Meravigliosa sirena”. Giulia Salemi sullo yacht incanta tutti – FOTO

Giulia Salemi è una delle influencer più amate del mondo del web: ha conquistato tutti con l’ultimo scatto che ha pubblicato sul suo profilo di Instagram. Sempre più bella

Giulia Salemi è delle influencer più amate del mondo dei social. Dopo diversi anni tra televisione e spettacolo, ha raggiunto l’apice del successo quando nel 2018 ha deciso di prendere parte alla terza edizione del Grande Fratello Vip. Per lei fu un’edizione davvero strana: nella casa si innamorò di Francesco Monte, con cui cominciò una storia d’amore. A poche settimane della casa, entrò sua madre a farle una sorpresa e le rivelò delle informazioni in persiano, motivo per cui Giulia fu squalificata dal gioco nella puntata successiva.

Giulia Salemi bellissima negli ultimi scatti che ha pubblicato sul suo profilo di Instagram

Quando l’è stato proposto di partecipare nuovamente, Giulia ha deciso di cogliere la palla al balzo e di entrare nella casa per la seconda volta. Non pensava che questa esperienza le avrebbe totalmente cambiato la vita, questa volta per davvero. Nella casa ha conosciuto Pierpaolo Pretelli, di cui si è perdutamente innamorata e con cui ha cominciato una storia d’amore a poche settimane dalla fine del programma. Si sono messi contro tutti per lottare per il loro amore e ad oggi sono felici, più affiatati e complici che mai. Uscita fuori dalla casa, è stata travolta da un successo incredibile e soprattutto inaspettato.

Ad ora Giulia si sta godendo qualche giorno al mare con gli amici, e sui social sta pubblicando continuamente scatti di lei in costume su un yacht, bellissima come non lo è mai stata prima d’ora. L’ultima che ha pubblicato sui social ha raggiunto tantissimi likes.