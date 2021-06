Un anno pieno di successi per Michela Giraud. E sui progetti futuri…

Dopo due anni di stop dal palco, Michela Giraud, torna in scena con “La verità, nient’altro che la verità lo giuro!”

Ha fatto divertire partecipando come concorrente al comedy show “LOL – Chi ride è fuori” e ora si appresta a recitare nel cast del film Maschile singolare. Per Michela Giraud è sicuramente un anno pieno di successi. Sin da quando ha iniziato a fare teatro, uno degli obiettivi di Giraud era sicuramente il cinema. Passo dopo passo l’attrice si è costruita un suo percorso che la sta portando ad avere un ruolo da protagonista, quello che lei aveva sempre sognato.

Michela Giraud torna sul palco dal 30 giugno con il suo tour estivo

Non solo cinema però per Michela Giraud che è pronta anche a tornare dopo una pausa di 2 anni sul palcoscenico con “La verità, nient’altro che la verità lo giuro!.” Molto atteso il monologo dell’attrice che inizia il suo tour estivo il 30 giugno. Diverse le città in cui porterà il suo show. Tra queste al momento ci sono: Milano, Roma, Nichelino, Arenzano, Mantova, Napoli, Faenza. In seguito però assicura la comica italiana verranno annunciate altre date.

Non solo apprezzamenti però per Michela Giraud che a volte deve fare i conti con le critiche. Una comicità non sempre apprezzata dal popolo del web. Ma non solo Giraud agli inizi della sua carriera ha raccontato anche alcuni episodi in cui ha fatto arrabbiare delle persone con le sue battute: “Ho rischiato più volte con la mia comicità di essere menata“. – ha raccontato al Venus Club – “Ero in un locale quando è arrivato un ragazzo con un piumone nonostante ci fossero trentamila gradi. Gli ho detto con questo piumino quando pensi di scop*are? Ad un certo punto mi ha detto: Ti aspetto fuori. Grazie a Dio è arrivato il titolare e io me la sono cavata.“

Quali sono però i prossimi obiettivi di Michela Giraud? Sanremo? Per la comica sarebbe una proposta fantastica ma che al momento confessa non è mai arrivata. “Sanremo è una di quelle cose che se ti chiamano, ci vai e stai zitto. Ma se sbagli, ti sei rovinato”. Ecco perchè Michela Giraud si sente pronta a salire sul palco dell’Ariston e perché no è probabile che la chiamata possa presto arrivare.