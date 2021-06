Sono ore d’angoscia per la salute del cantante Michele Merlo ricoverato d’urgenza in ospedale per un malore improvviso. Un’emorragia celebrale è la diagnosi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michele Merlo (@michelemerlo)

Paura, ansia, sconforto, impotenza, queste sono solo alcune delle emozioni negative che stanno vivendo in queste ore i familiari del cantante Michele Merlo, ricoverato d’urgenza in ospedale per emorragia celebrale.

Nessuno avrebbe pensato ad una cosa simile, soprattutto dal momento che Michele è sempre stato sano e forte.

In arte Mike Bird è un ex concorrente di “Amici” ed “XFactor”, la notizia del suo malore si è diffusa rapidamente tra i fan e sul web, la famiglia ha comunicato che è stato ricoverato per emorragia celebrale all’Ospedale Maggiore di Bologna.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Cesare Cremonini e la FOTO che manda in ebollizione. Sexy come pochi

Michele è in rianimazione, i fan fanno il tifo per lui

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michele Merlo (@michelemerlo)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> E’ l’ex di Max Biaggi e del noto showman italiano, la riconoscete? FOTO

Il cantante di 28 anni in arte Mike Bird è stato ricoverato in rianimazione dopo il delicato intervento chirurgico effettuato d’urgenza nella notte tra giovedì e venerdì. A causa di una leucemia fulminante, Michele ha avuto un’emorragia celebrale.

La notizia del suo malore si è diffusa rapidamente, i fan gli stanno augurando di riprendersi al più presto, diversi sono i commenti e i post in suo onore. Tantissime persone non hanno potuto far a meno di notare il suo ultimo post su Instagram: “Vorrei un tramonto ma mi esplode la gola e la testa dal male. Rimedi?”. Probabilmente era già in corso l’emorragia a sua insaputa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michele Merlo (@michelemerlo)

I fan di Mike Bird si sono allarmati quando hanno letto il commento di Federico Rossi del duo Benji & Fede: “Forza anima libera”.

Purtroppo Michele versa in gravi condizioni e la famiglia ha fatto sapere quanto segue: “Ricoverato in gravi condizioni nel reparto rianimazione dell’ospedale Maggiore di Bologna, dove è stato sottoposto a intervento chirurgico d’urgenza nella notte tra giovedì e venerdì scorsi a seguito di emorragia cerebrale scatenata da una leucemia fulminante improvvisa”.

Forza Michele, siamo tutti con te.