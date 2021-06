Paola Iezzi, la vestaglia si apre e scopre il lato A mozzafiato: fan in estasi – FOTO

Paola Iezzi, il buongiorno che alza la temperatura su Instagram. La cantante in una serie di scatti in vestaglia, con aperture travolgenti: esplosione di sensualità

Sempre più seducente, Paola Iezzi continua a stupire in scatti ad alto tasso di sensualità. Classe 1974, sono passati 21 anni dalla pubblicazione del celebre brano “Vamos a bailar – esta vida nueva” delle sorelle “Paola e Chiara“, che permise loro di vincere nella sezione “tormentone radiofonico” il Festivalbar.

E all’età di 47 anni, la cantante non ha perso minimamente la sua distintiva bellezza, che sfoggia su Instagram in modo disinibito ed intrigante nello stesso tempo, per l’ammirazione dei fan. Audace con raffinatezza, nell’ultimo scatto pubblicato sul social è pura essenza di seduzione.

Paola Iezzi, il buongiorno che blocca Instagram

NON PERDERTI ANCHE —> Miriam Leone e quella rivelazione sul fisico: “E’ una questione di inquadrature”

Talento condiviso con la sorella che fin da giovanissima le permette di farsi notare nel panorama musicale italiano, prima come corista e poi come complesso, “Paola e Chiara” hanno prodotto insieme brani che hanno fatto la storia della musica pop in Italia.

Melodie impresse nella memoria di tutti, colonne sonore di periodi di vita di molteplici generazioni, rappresentano il simbolo di un’epoca ancora oggi. Dopo lo scioglimento del gruppo, Paola Iezzi continua con la pubblicazioni di progetti da solista, e non solo.

Artista a tutto tondo, è una cantautrice, musicista, disc jockey ma anche produttrice musicale. Oggi procede con nuove sperimentazioni musicali, che ultimamente la vedono avvicinarsi alle più nuove e fresche sonorità, pur mantenendo il suo stile invariato come firma.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Laura Chiatti, matrimonio in crisi? Il particolare che lascia senza parole

Fornisce un esempio della sua evoluzione nella collaborazione con la rapper e cantante Myss Keta nel singolo “LTM“. Nel frattempo gode di un ottimo seguito anche sui social, soprattutto su Instagram, dove non manca di esibire la sua bellezza in scatti provocanti ed intriganti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Iezzi (@paolaiezzireal)

L’ultimo post è una serie di immagini in un escalation di sensualità, che offre le sue curve procaci in aperture mozzafiato. La vestaglia nera con dettagli in pizzo bianco sulle maniche si apre, e la visuale sul décolleté manda in estasi i fan, ed è tripudio di like.