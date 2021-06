“La più bella, peccato che…” Elenoire Casalegno in denim: da urlo – FOTO

La bellissima Elenoire Casalegno svela alcuni segreti di routine ed i fans rimangono incantati dalla sua bellezza.

La bella e sprint Elenoire Casalegno è da sempre apprezzata per essere controcorrente, una donna che dice quello che pensa e non si fa problemi al riguardo. Il suo profilo Instagram è molto seguito, la conduttrice infatti si avvicina ad accogliere il quasi milione di followers. Fans che amano seguirla nella sua vita quotidiana, tra momenti dedicati alla sua professione, progetti lavorativi e selfie spensierati dai quali trapela la sua energia e simpatia.

La foto in costume però accentua anche la fisicità a cui siamo abituati, super slanciata – alta ben 180 cm – un fisico da modella che mantiene ancora oggi. Il costume nero le sta benissimo, modello intero con scollatura e bottoni posizionati proprio sul lato A. “Più bianca di così non si può!” commenta la Casalegno ed un fan le risponde per le “rime”: “Più bella di così non si può” in effetti Elenoire anche senza trucco è una bellezza che conquista.

Elenoire Casalegno: il rimprovero di un fan

Elenoire Casalegno è da sempre un personaggio stiloso e che ama molto proporre outfit casual/sportivi. Come questo in denim, jeans classico colore blue e camicia che tende più sul grigio. Per spezzare e creare giocosità alla mise, un sandalo multicolor davvero interessante e tanti accessori dorati.

Le foto sono belle e alcune buffe ben manifestando il clima festoso della conduttrice. In tanti ad ammirarla, un fan però la critica pur sottolineando la stima verso la donna. “La più bella, peccato che…” alludendo al fatto che non riceva mai un commento dalla beniamina.

Sembra strano, perché la Casalegno è solita rispondere ai fans. Proprio in questo post ad un’utente che spera di rinascere come lei, l’ex modella risponde: “sei molto gentile, però, ti auguro di essere migliore di me! Bacio grande”.