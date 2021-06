Laura Torrisi ha condiviso un nuovo scatto su Instagram in cui si è mostrata in tutta la sua bellezza. Subito è tripudio di like e commenti.

Sguardo profondo, occhi luminosi e fascino a non finire. Così Laura Troisi si è mostrata nell’ultima foto condivisa su Instagram. Seguitissima sui social, la conduttrice e attrice pubblica ogni giorno foto di vita personale e professionale. Sono la sua bellezza e il suo charme ha conquistare il pubblico scatto dopo scatto.

Classe 1979, nata a Catania, è diventata nota a seguito della partecipazione al Grande Fratello nel 2016. Di seguito ha debuttato sugli schermi recitando nella pellicola “Una moglie bellissima”, di Leonardo Pieraccioni. Proprio tra quest’ultimo e Laura è nato un amore durato per anni. La coppia ha dato alla luce a una figlia Martina nel 2010. Tuttavia nel corso del tempo i loro rapporti si sono incrinati portandoli così alla rottura.

Laura Torrisi: fascino intramontabile

