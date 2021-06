La soubrette Elisabetta Gregoraci ruba l’anima ai suoi ammiratori. E’ la protagonista di un folgorante ritratto di bellezza.

E’ ormai in vetta alle classifiche delle più chiacchierate showgirl d’Italia, la bellissima Elisabetta Gregoraci, che illumina di giorno in giorno le sue giornate e corrispettivamente quelle dei suoi ammiratori. L’ex fiamma di Flavio Briatore suole in effetti molto spesso tenere aggiornato il pubblico digitale raccontando le sue avventure sulle coste francesi.

Per quest’oggi Elisabetta, dopo aver condiviso alcuni dettagli da un punto di vista puramente materno, riguardo ai suoi più recenti momenti in barca nei pressi di Roquebrune-Cap-Martin, non troppo lontano dalla cittadina di Menton, si esibirà in una serie di ritratti fotografici in bianco e nero. I quali appariranno fin da subito, allo sguardo dei suoi fan, come di folgorante meraviglia. Scopriamo tutti i dettagli.

Elisabetta Gregoraci fa sognare: è stupenda nella posa folgorante

La didascalia allo shooting di Elisabetta si apre con un univoco riferimento: “Dreaming ✨“. Ovvero, “sognando“. Un duetto di piani americani per iniziare e nel mezzo una brevissima clip per mostrare nel frattempo anche il work in progress che l’artista ha dovuto mettere appunto per giungere a tale risultato. Un risultato che dunque trasuda al momento: “perfezione pura“.

Le istantanee sono state realizzate dal noto fotografo e regista, Joseph Cardo. Lo stesso che aveva realizzato poche settimane tre importanti copertine per il settimanale di “Vanity Fair”, e dedicate rispettivamente ad altre personalità di spicco come Elisabetta. In primis, all’attrice in rosa Miriam Leone, in seguito alla superba Laura Chiatti ed infine alla giovanissima, ma non meno importante, Alice Pagani.

“Mi hai rubato l’anima, sei fantastica amore“, risponderanno unanimamente gli utenti fra i commenti all’intenso sguardo della showgirl calabrese. Facendo in tal modo balzare con meritata gioia il post della showgirl quarantunenne su Instagram a ben 11mila apprezzamenti a soli trenta minuti dalla sua pubblicazione.