Dopo “Amici” come stanno le cose tra Sangiovanni e Giulia Stabile? I due si sono fidanzati nella scuola, ma adesso? I dettagli

“Amici 20” è terminato, ma da settimane non si parla di altro. I ragazzi di questa edizione appena conclusa hanno lasciato un segno nelle case degli italiani che hanno seguito il programma costantemente. La trasmissione, come sempre, è stato un successo e Maria De Filippi ancora ha fatto centro.

All’interno della scuola sono nate belle amicizie e nuovi amori, tra questi la storia di Giulia Stabile e Sangiovanni. La ballerina vincitrice e il cantante secondo classificato stanno ancora insieme?

Sangiovanni e Giulia: novità sulla coppia

Sangiovanni e Giulia sono stati insieme fino alla fine, uno accanto all’altro. Lui secondo classificato e lei vincitrice, hanno vissuto delle emozioni intense e indimenticabili. Ma la vita lontano dalle telecamere e fuori dalla casetta di “Amici” è diversa, soprattutto adesso che entrambi stanno inseguendo il loro grande sogno.

A parlare della loro relazione è il cantante che in un’intervista a Dipiù ha rivelato: “E’ stato strano non averla vicino. Vivere con una persona a stretto contatto ti lega parecchio. – ha spiegato – Ho vissuto momenti in cui mi dicevo ‘voglio un po’ di spazio e un po’ di libertà’ quando eravamo in casetta. Quello spazio e libertà adesso non li voglio più”.

A quanto pare i due sono ancora fidanzati, ma per il momento distanti e ognuno dalle proprie famiglie. A Sangiovanni la sua presenza costante manca molto ma il sentimento che li lega è forte e duraturo.

Il ragazzo è fiero di Giulia e di quello che sta costruendo e diventando. La ballerina è maturata e cambiata in meglio anche grazie a lui che l’ha sostenuta giorno dopo giorno, per sette mesi nella scuola di “Amici di Maria De Filippi”.