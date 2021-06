Zodiaco, i segni meno propensi a sposarsi: il matrimonio non fa per loro

Il matrimonio non è cosa per tutti, lo sanno bene questi segni zodiacali che preferiscono starne ben lontani: ecco perché

Per alcune persone il matrimonio altro non è che il coronamento di una favola d’amore, il momento in cui una coppia si scambia la promessa di rimanere unita per sempre. Per altre invece le nozze non vengono viste come il fine ultimo di una relazione, anzi, preferendo di gran lunga non sposarsi. C’è chi infatti non crede nel matrimonio e se ne tiene ben alla larga. Stando a quanto riportano gli astrologi sembra che alcuni segni zodiacali siano più inclini ad avere delle reticenze nei confronti di questo sacramento. Scopriamo di quali si tratta.

I segni zodiacali che non vogliono sposarsi

Tra i segni zodiacali che non vedono nel matrimonio un passaggio essenziale in una relazione troviamo il Toro. Si tratta di un segno molto pratico, romantico ma non troppo, che non pensa che la coppia si debba sentire completa solo dopo le nozze. Fosse per lui non si sposerebbe, ma questo non significa che non possa scendere a compromessi nel caso in cui il/la propria/o partner lo desideri. Di certo non sarà mai lui a fare il primo passo.

LEGGI ANCHE -> Zodiaco, i segni che amano la solitudine e stanno meglio da soli

Poi troviamo la Bilancia, forse uno dei segni maggiormente contrari al matrimonio a causa della sua forte tendenza a volersi sentire libero. Le persone nate sotto questo segno hanno timore di legarsi in maniera così indissolubile. Preferiscono invece viversi la propria relazione in maniera spensierata, senza doversi sentire obbligatoriamente incatenati.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Zodiaco, i segni degli uomini più affidabili sul quale poter sempre contare

Per i Gemelli, segno particolarmente volubile che tende a cambiare spesso la propria idea, il matrimonio potrebbe essere un problema. È raro che questo segno riesca a prendere una decisione e mantenerla a lungo e questo aspetto del suo carattere va spesso a intralciare le sue relazioni. Per avviarsi alle nozze vorrebbe sentirsi totalmente sicuro della propria scelta, ma è piuttosto difficile che questo accada.

LEGGI ANCHE -> Zodiaco, scopri i segni più superficiali di tutti

Poi c’è il Sagittario che potrebbe essere definito uno spirito libero. Le persone nate sotto questo segno troppo spesso considerano la condivisione della propria vita come una limitazione. Non a caso hanno molta difficoltà a mantenere una relazione, sempre pronti a prendere il volo e a inseguire sogni e nuove avventure.

Infine troviamo lo Scorpione che, facendo molta fatica a fidarsi degli altri, non crede che riuscirà mai a trovare una persona con la quale passare tutta la sua vita. Questo non significa che non accadrà, anzi, in caso di innamoramento sarà pronto a dare tutto se stesso. Ma la sua concezione dell’amore raramente comprende il matrimonio, si tratta di qualcosa che non riesce proprio a pianificare nel suo futuro.