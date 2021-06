“Un sogno” Elisabetta Canalis: il vestito è cortissimo, si vede tutto – FOTO

Elisabetta Canalis non ha mai perso quella sensualità e dolcezza conosciute a “Striscia la notizia”, un sogno per i fan: le sue foto sono virali

Elisabetta Canalis è come il vino: più invecchia e più è bella. Così superati i quarant’anni è ancora una tra le donne più sensuali della televisione e del web. I fan vorrebbero rivederla sul piccolo schermo alla guida di qualche programma ma per il momento non ci sono notizie al riguardo.

L’ex velina mora di “Striscia la notizia” vive a Los Angeles insieme alla sua famiglia e si dedica al lavoro tra book fotografici e campagne pubblicitarie. L’Italia rimane la sua patria, ma per adesso non ha nessuna intenzione di tornarci a vivere.

Elisabetta Canalis: in rosso è divina, un sogno – FOTO

