“Stile unico”: Rosa Perrotta uragano di fascino, look da sogno – VIDEO

Rosa Perrotta ha condiviso un nuovo video su Instagram che ha lasciato i fan senza fiato. Subito è tripudio di like e commenti.

Divertirsi giocando con la moda? Sperimentare stili diversi? Rosa Perrotta ha trasformato Instagram in una sorta di “gira la moda” condividendo un video in cui ha sfoggiato una carrellata di outfit. Influencer, modella ed ex tronista, Rosa si è mostrata in un breve show in cui ha sfilato mostrando tutto il suo fascino. Molto seguita sulla sua pagina Instagram, che vanta più di un milione di follower, condivide ogni giorno momenti di vita personale e professionale.

Classe 1989, nata a Pagani, in provincia di Salerno, è diventata nota a seguito della partecipazione a Uomini e Donne come corteggiatrice nel 2016 e poi come tronista nel 2017. E’ proprio nel format di Maria De Filippi che conosce l’amore della sua vita Pietro Tartaglione. La coppia ha dato alla luce il piccolo Domenico nel 2019. Oggi sono uniti più che mai.

Dopo l’esperienza negli studi di Mediaset, Rosa porta avanti la carriera nello spettacolo partecipando all’Isola dei Famosi. Di seguito poi debutta anche sul grande schermo recitando nelle pellicole “Il sapore della vita” e “Poveri ma ricchi”.

Rosa Perrotta: carrellata di incredibili look sui social

