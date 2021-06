Tommaso Zorzi, per lui una dichiarazione inaspettata: “Gli voglio bene”

Parole belle e inattese per Tommaso Zorzi. Parla una persona che per lui in passato è stata importante: “Lo rispetto molto”

Tommaso Zorzi continua a “beneficiare” del successo donatogli dal “Grande Fratello Vip”. Il vincitore dell’ultima edizione del reality show di Cabale 5 è impegnato in tv con gli sgoccioli dei due programmi che lo hanno visto protagonista dopo la sua vittoria. Da una parte nelle vesti di opinionista a “L’Isola dei Famosi” e dall’altra, come conduttore nel suo programma, “Il Punto Z” su Mediaset Play Infinity.

Ultime puntate per questi due appuntamenti e poi sarà tempo di riposo anche per lui. E per la nuova stagione cosa bolle in pentola per l’influencer? Ancora nulla di certo.

Nel mentre però, per Tommaso Zorzi arriva una dichiarazione inaspettata. Belle parole nei suoi confronti da parte di una persona che in passato è stata molto importante.

Tommaso Zorzi, per lui dolci parole inattese

“Lo rispetto molto, come persona e come personaggio”. È con queste parole che Marco Ferrero, alias Iconize, è tornato a parlare di Tommaso Zorzi. I due sono stati insieme e, in una recente intervista rilasciata al settimanale Mio, Ferrero ha parlato del vincitore del “Grande Fratello Vip”.

Per lui, nonostante la loro relazione sia finita, solo belle parole. L’influencer ha precisato che il successo di Zorzi è più che meritato, come anche la sua vittoria nel reality show di Canale 5. Poi le parole inaspettate, che forse nessuno avrebbe mai immaginato di sentire.

“Io gli voglio bene” ha confessato Iconize, rivelando di voler partecipare alla prossima edizione del reality di Alfonso Signorini. “Mi piacerebbe molto”, ha ammesso l’influencer perché in un programma del genere potrebbe farsi conoscere meglio dal pubblico mostrando lati ancora inediti del suo carattere.

Nella casa più spiata d’Italia, l’ex di Zorzi, potrebbe incontrare Soleil Sorge (che ha ammesse di voler partecipare al reality). Era stata lei a smascherarlo in merito ad una finta aggressione omofoba.

Se ci fosse Sorge Iconize rinuncerebbe al “GF”? Assolutamente no, ha puntualizzato l’influencer che non porta rancore e guarda avanti.