Un Posto al Sole, brutto incidente per Ilenia Lazzarin: l’annuncio sui social

Stiamo parlando di Ilenia Lazzarin, che in Un Posto al Sole interpreta l’amatissima Viola Bruni: l’attrice ha avuto un piccolo incidente e ha raccontato l’accaduto sui social

Ilenia Lazzarin è sicuramente una delle attrici più amate della fortunata soap opera napoletana: Un Posto al Sole. Nella serie interpreta il ruolo di Viola Bruni, la figlia di Ornella che arriva in città con la madre quando è appena un’adolescente. Sono trascorsi quasi vent’anni da allora, ad oggi Viola è una donna e lo è anche Ilenia: infatti, negli ultimi anni, l’abbiamo vista poco nella soap opera perché si è sposata e ha avuto un figlio.

Ilenia Lazzarin, l’incidente raccontato sui social dall’attrice di Un Posto al Sole: “Mi sono parcheggiata il motorino sul dito”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilenia Lazzarin️️ 🤸🏻‍♀️ (@ilenialazzarin)

Ilenia, nell’attesa di tornare nella soap opera ora che è pronta a rimettersi a lavorare, si sta occupando del suo bambino che diventa ogni giorno sempre più grande. E, proprio nella fretta di andarlo a prendere ieri, ha parcheggiato il motorino sul dito del piede e si è fatta davvero molto male. Tornata a casa, ha provato a farsi passare il dolore, ma non c’è stato niente da fare. Dopo aver cercato di rimediare da sola a quanto accaduto, stamattina ha messo delle storie in ospedale per aggiornare i suoi followers sulla situazione del suo dito.

Ilenia condivide sempre tutto sui social, sia le cose belle che quelle brutte, come quello che è successo in questo caso. Un accaduto davvero spiacevole per l’attrice e non possiamo fare altro che augurarle una pronta guarigione!