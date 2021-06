Il Volo, secco no del cantante in diretta: i tre restano senza parole

Durante la serata-omaggio a Ennio Morricone, il celebre cantautore lascia di stucco i tre tenori del Volo, non rispondendo a una loro domanda.

Il tributo a Ennio Morricone è stato presenziato da Il Volo, i tre tenori hanno reso omaggio durante una serata evento al grande e indimenticato maestro con tanti ospiti pronti a ricordarlo e celebrarlo.

A salire sul palco, cantando uno dei suoi brani, è stato Riccardo Cocciante che però ha lasciato interdetti i tre cantanti de Il Volo, non rispondendo a una loro precisa domanda.

Il volo ha ricevuto un secco ‘no’ da Cocciante

A lasciare di stucco i cantanti de Il Volo è stata la risposta ad una loro domanda, ossia se Riccardo Cocciante volesse ricordare il grande Maestro Ennio Morricone, raccontando un aneddoto agli spettatori.

Cocciante non ci ha pensato due volte e senza indugiare ha risposto con un secco ‘No, grazie!’.

“Ennio si ricorda per quello che ha fatto, per la sua opera”, ha chiosato Cocciante precisando che lo legava al premio oscar un forte legame di amicizia e non solo lavorativo.

Sul palco dell’Arena di Verona ci ha tenuto a precisare: “Gli artisti devono essere ricordati per quello che hanno fatto, non per altro”.

Dunque nessun racconto che potesse speculare sulla vita dell’indimenticabile Ennio Morricone, i fan devono rimanere a bocca asciutta. Nessun aspetto privato di una persona defunta è stato dunque rivelato dal’amico Riccardo Cocciante.