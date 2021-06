Alberto Matano. Il giornalista de La Vita in Diretta in ospedale: “Sensazione inedita”

Alberto Matano. Il giornalista e conduttore del programma di Rai 1, “La Vita in Diretta” ha pubblicato su Instagram delle foto dall’ospedale. Il motivo della sua presenza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alberto Matano (@albertomatano)

“La vita in diretta” va in onda ogni giorno sulle reti RAI dal lontano 1991. Il programma si propone di offrire al pubblico italiano approfondimenti sui fatti salienti che accadono nel nostro paese (e non solo) attraverso servizi puntuali e interessanti di attualità, cronaca, interviste ai personaggi della cultura e dello spettacolo nostrano.

Dalla stagione 2019/2020 ne ha preso le redini il giornalista calabrese Alberto Matano. Dapprima era affiancato dalla ballerina e presentatrice Lorella Cuccarini; dall’edizione attuale, invece, conduce in solitaria, diventando un volto sempre più amato e seguito del piccolo schermo. Ha un nutrito pubblico anche sul suo profilo Instagram; attraverso il popolare social network ha voluto informare tutti di un evento importante nella sua vita privata.

Alberto Matano dall’ospedale lancia un importante messaggio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alberto Matano (@albertomatano)

Alberto Matano ha atteso il suo turno come tutti, senza privilegi. Prima gli anziani, operatori sanitari e le persone con necessità di salute. Adesso è giunto anche il suo momento e il giornalista de “La Vita in Diretta” ha potuto ricevere il suo vaccino per contrastare il Coronavirus.

LEGGI ANCHE -> “La Vita in Diretta”, Alberto Matano e il messaggio che commuove tutti

Ne ha dato notizia attraverso un post sul suo profilo Instagram. Due foto: una con il braccio scoperto dopo la somministrazione della dose, l’altra insieme allo staff dell’Istituto George Eastman di Roma. Ha accompagnato gli scatti con un messaggio per i suoi follower: “La speranza, l’attesa, e poi questa sensazione inedita, bella. E una organizzazione perfetta. Vaccinato! Vacciniamoci!”.

NON PERDERTI ANCHE >>> Maneskin, dopo l’Eurovision il gruppo perde un pezzo. I dettagli

Alberto Matano elogia, quindi, gli operatori che lo hanno seguito e annuncia il suo stato di benessere dopo aver effettuato questo grande passo verso una normalità a cui tutti aneliamo da più di un anno. Potrà, dunque, continuare il suo lavoro con uno spirito di rinnovata tranquillità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso d

Oggi un nuovo scatto. Sereno e sorridente, rassicura tutti sul suo stato di salute. Nessuna ripercussione: “Eccomi qua, vaccinato e felice il giorno dopo… Grazie per i vostri messaggi. Vacciniamoci per ripartire!”.