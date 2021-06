Annalisa è una delle cantanti più amate del nostro panorama musicale. Sui social ha pubblicato uno scatto per l’uscita del suo nuovo singolo “Movimento Lento”

Annalisa è una delle artiste più amate del mondo della musica. Ha esordito quando era appena una ragazzina ad Amici di Maria De Filippi: probabilmente troppo acerba, non conquistò tantissimo il pubblico, anche se è da lì che è cominciata la sua carriera. Col passare del tempo è ovviamente diventata grande, ha trovato se stessa e pian piano ha cominciato a conquistare sempre più pubblico. Quando ha partecipato al Festival di Sanremo per la prima volta, ha dimostrato agli italiani di avere un talento strepitoso, di fare canzoni bellissime di avere e un’estensione vocale incredibile.

Annalisa conquista tutti con l’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo di Instagram

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d i v i s o da A N N A L I S A (@naliannalisa)

Una delle sue doti più incredibili è senza ombra di dubbio la versatilità: se in inverno la vediamo cavalcare il palco dell’Ariston con canzoni incredibili che ci entrano nell’anima, in estate è diventata una vera e propria fuoriclasse con le hit estive. Ogni anno scala numerose classifiche e anche quest’anno si prepara a farlo con la sua “Movimento Lento”. Manca poco all’uscita del videoclip e i suoi numerosi fans non ci stanno più nella pelle: l’ultimo scatto che ha pubblicato sui social, infatti, è stato sommerso dalle domande dei suoi seguaci che vogliono saperne di più sul singolo e sul video.

Oltre alle domande, però, anche tanti complimenti: Annalisa è una cantante eccezionale ma è anche una donna bellissima. Con i suoi occhioni e i suoi capelli rossi ha davvero fatto breccia nel cuore di tantissime persone, che le hanno lasciato tantissimi commenti sotto all’ultima foto che ha postato.