Brusco impatto in mattinata tra un’ambulanza e un’auto

Un’ambulanza è rimasta coinvolta in un incidente contro un’auto. Lo scontro è avvenuto questa mattina.

Incidente tra un’ambulanza della Croce Rossa e un’auto questa mattina a Calvenzano, nel bergamasco. Lo scontro è avvenuto lungo via Cinconvallazione nuova, intorno alle 7 del mattino. Ignote ancora le cause dell’impatto. L’ambulanza che fa capo ad Areu, l’Azienda regionale emergenza urgenza che gestisce il 118 in Lombardia, percorreva la strada quando, tra via Circonvallazione Nuova e via Donizetti, è avvenuto l’impatto che ne ha causato il ribaltamento su un fianco.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coppia precipita dal balcone di un hotel, nuova ipotesi di omicidio-suicidio

Bergamo: scontro tra un’ambulanza ed un’auto

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Muore sul lettino del dentista dopo intervento di routine: i risultati dell’autopsia

Lo scontro, avvenuto stamattina, ha coinvolto un’ambulanza della Croce Rossa ed un’auto provocando il ferimento di ben quattro persone: tre di queste si trovavano sul mezzo di soccorso l’altra, invece, viaggiava sull’auto. Le persone coinvolte sono state ricoverate “con codice giallo” per ricevere le cure del caso.

A chiamare i soccorsi, gli automobilisti che percorrevano lo stesso percorso a quell’ora i quali, allertati dalle possibili conseguenze, si sono immediatamente attivati. Carabinieri e Vigili del fuoco di Dalmine e Treviglio sono intervenuti per rimuovere i malcapitati dalle lamiere e ripristinare l’area in cui è avvenuto l’incidente mettendola in condizioni di sicurezza per il transito dei veicoli. Giunti sul posto anche un’automedica e tre ambulanze che hanno prestato i primi soccorsi a quanti sono rimasti coinvolti: due uomini di 25 e 44 anni e due donne di 21 e 61 anni.

Nonostante l’impatto, nessuno fortunatamente è rimasto ferito in modo grave: i due uomini e le due donne travolti sono stati condotti negli ospedali di Treviglio, al policlinico San Marco di Zingonia e al Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Restano invece ancora da appurare i motivi che hanno determinato il coinvolgimento e il rovesciamento dell’ambulanza su un lato.

Lo scontro ha causato, oltre al capovolgimento dell’ambulanza, anche lo scoppio degli airbag e la rottura dei vetri. Nel frattempo, i carabinieri del posto hanno effettuato gli accertamenti e i rilievi di rito.