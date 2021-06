Carolina Stramare infiamma Instagram. Il primo bagno è divino- VIDEO

L’ex Miss Italia Carolina Stramare è una vera bellezza. Nell’ultimo video pubblicato su Instagram si mostra in costume da bagno mentre si gode il primo bagno in piscina: impossibile restare indifferenti.

Occhi smeraldo chioma corvina e corpo da dea. Questi i punti forti della bellissima Carolina Stramare, una delle donne più belle d’Italia e, forse, anche del mondo.

Si possiamo esagerare, una fanciulla così incantevole non si vedeva dai tempi di Sofia Loren o Monica Bellucci. Come se non bastasse, il suo sorriso splendente è capace di incantare anche i più scettici.

E pensare che Carolina ha solo 22 anni. Eppure ha giù conquistato il cuore di tantissimi italiani. Non a caso il suo profilo Instagram vanta quasi 300mila follower, simbolo del grande seguito che riesce ad ottenere.

La bella Miss Italia genovese, infatti, è un’acclamata modella. Scorrendo sul suo profilo infatti si possono apprezzare centinaia di scatti in cui posa per diversi brand nazionali e internazionali.

Carolina Stramare è la più bella d’Italia. L’ultimo video è da infarto

Se non siete ancora convinti del suo fascino ineguagliabile godetevi questo video. Carolina dà inizio all’estate con un bel bagno in piscina.

La musica di sottofondo accompagna la meravigliosa modella mentre passeggia in acqua. Quel costumino, tirato fin su alla vita, è perfetto per le sue forme rotonde.

Un sorriso e poi una piroetta: il finale mostra un fondoschiena monumentale: come si può restare indifferenti?

I fan, infatti, hanno letteralmente perso la testa davanti a questa visione celestiale.

I commenti si affollano sotto il video: “Sei uno spettacolo di musica e bellezza” ” So beautiful” “Divina”, sono solo alcuni della migliaia di complimenti che Carolina ha ricevuto.

Insomma, ogni post è un successone! Noi di YesLife non vediamo l’ora di goderci la prossima meravigliosa immagine di Carolina, e voi? Continuate a seguirci per scoprire i suoi meravigliosi scatti.