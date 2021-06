“Davanti ti sta bene, ma dietro…”, il costume di Sara Croce divide gli utenti – FOTO

“Davanti ti sta bene, ma dietro…”, il costume di Sara Croce divide gli utenti. La modella non si è risparmiata e ha mandato il web in escandescenza

La chiusura di “Avanti un Altro” non sta impedendo agli utenti di godersi la sensualità travolgente di Sara Croce. La modella, celebre “Bonas” della trasmissione di Paolo Bonolis, vanta di un seguito social che sfiora il milione di utenti. Con i suoi occhi azzurri ed un fisico da far invidia a chiunque, la giovane non smette mai di stuzzicare tutti coloro che, quotidianamente, visitano i suoi profili social.

L’ultimo post, in particolare, sembra aver spaccato in due l’opinione pubblica. I fan, di fronte al suo costume da capogiro, hanno manifestato posizioni divergenti: qualcuno di loro l’ha lodata con convinzione, mentre altri hanno espresso il desiderio di poter ammirare anche il “lato B”. La foto è a dir poco imperdibile.

Sara Croce, il costume divide Instagram: “Davanti ti sta bene, ma dietro…” – FOTO

