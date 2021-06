Caterina Balivo ha condiviso un nuovo scatto su Instagram dall’atmosfera estiva. La conduttrice in versione da mare ha conquistato in fan.

Molte nuvole, ma zero sole. Nonostante il tempo Caterina Balivo ha deciso di trascorre il fine settimana sul lago condividendo gli attimi di svago con i suoi fan. Dalla sua pagina Instagram, seguita da ben 1 milione di follower, ha pubblicato una nuova foto in cui si mostra in versione estiva. La conduttrice mostra un look sbarazzino ed è super trendy come al suo solito.

Caterina usa i social per mostrare la sua vita giorno dopo giorno. Da momenti privati a impegni lavorativi, la sua pagina è una sorta di diario personale. Classe 1980, la conduttrice è nota per il suo talento e il suo fascino. Modella ha debuttato nel mondo dello spettacolo distinguendosi con il suo carisma. Alla conduzione di innumerevoli trasmissioni la sua verve e i suoi modi brillanti sono stati le chiavi del suo successo.

Caterina Balivo in versione estiva: look vacanziero

