“Mi hanno diagnosticato la pausinite, che bona”, tacco e gonna corta, Laura Pausini è incantevole – FOTO

Laura Pausini, la posa accovacciata è seducente: gambe e fondoschiena da infarto. I followers rimangono estasiati dalla sua bellezza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini)

Laura Pausini si prepara a tornare dal vivo con un concerto che lo scorso settembre era stato rimandato a causa del Covid. Il 26 giugno prossimo, la cantante si esibirà a Reggio Emilia con l’evento “Una. Nessuna. Centomila”, e i suoi fan non stanno più nella pelle. Dopo la vittoria ai Golden Globe per la “miglior canzone originale” con il brano “Io sì“, per Laura è giunto il momento di celebrare i propri successi con il pubblico che la ama.

La cantante, che non è riuscita ad aggiudicarsi la statuetta ai David di Donatello – vinta, tra l’altro, da Checco Zalone per la canzone “Immigrato” -, sembra aver dimenticato in fretta la batosta. Sul suo profilo Instagram, l’artista emiliana si mostra più in forma che mai. L’ultima foto, condivisa appena un’ora fa, ha registrato il pieno di likes.

NON PERDERTI ANCHE —> “Uno schianto”, Laura Chiatti, l’irresistibile musa italiana è sulla bocca di tutti – FOTO

Laura Pausini, la posa accovacciata è seducente, da infarto – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini)

NON PERDERTI ANCHE —> “Sei uno schianto”, Elisa Isoardi con un outfit seducente manda in visibilio i followers – FOTO

Accovacciata sul pavimento, con un vestito che mette in risalto le curve prorompenti del suo fisico, Laura Pausini è un vero e proprio schianto. Lo scorso 16 maggio, la cantante ha festeggiato il traguardo dei 47 anni d’età, circondata dall’affetto della sua splendida famiglia. Assieme a sua figlia e al compagno Paolo Carta, la star italiana, acclamata in tutto il mondo, era al settimo cielo.

Nello scatto pubblicato quest’oggi, la cantante ha deciso di puntare tutto su un outfit total black, impreziosito dai tacchi color fucsia. Laura, con le dita in bocca, provoca sensualmente i suoi followers, offrendo loro la visuale delle sue gambe di marmo e del fondoschiena, perfettamente fasciato dal vestito: una visuale a cui molti non hanno saputo resistere.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini)

“Tu voce e bellezza infinita“, “Mi hanno diagnosticato la pausinite, che bona“, “La migliore“: gli apprezzamenti dei fan, rapiti dall’immagine, non si sono fatti attendere. Oltre 20mila likes per la vincitrice del Golden Globe.