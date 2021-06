“Che donne fantastiche!” Benedetta Parodi festeggia la cara amica – FOTO

L’amata conduttrice Benedetta Parodi è alle prese con dei piacevoli festeggiamenti. Le due sono delle “donne fantastiche”.

La conduttrice dalla mille gustose ricette, Benedetta Parodi, dopo aver esordito in questa mattinata domenicale con un delizioso consiglio sul dolce che le famiglie potrebbero volentieri accogliere sulle proprie tavole dopo lo spesso cospicuo pranzo del weekend. Si tratta degli originali e salutari “bicchierini super light al mango“.

La conduttrice quarantottenne ha condiviso soltanto cinque ore fa sul suo profilo Instagram la fotografia con l’invitante risultato finale. Non dimenticando però al contempo di fornire le precise indicazioni da seguire per raggiungerne dei simili esemplari. Ma veniamo adesso ai suoi altrettanto dolci auguri alla sua cara amica condivisi poco più tardi.

Benedetta Parodi ed i festeggiamenti con la compagna di avventure

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Parodi (@ziabene)

“Tanti auguri Clelia, splendida compagna di avventure a Bake Off!”. Festeggia allegramente in tal modo la sua cara amica e collega, Benedetta. La conduttrice rivolge i suoi auguri alla celebre giudice di “Bake Off Italia”, nonché nota giornalista e scrittrice Clelia d’Onofrio.

“Che donne fantastiche! ❤️“, commenteranno così di seguito anche i loro ammiratori, ponendo a più riprese l’accento sulla nobile vena caratteriale della giornalista. Un modo di fare, quello di Clelia del tutto genino, che ha mostrato assieme alla sua capacità critica durante la variegata messa in onda su Real Time dal 2013. Oggi, nella particolare occasione del suo compleanno potrà godere di una piacevole standing ovation. Così anche la stessa ideatrice del post, Benedetta, alla quale saranno tessute le lodi per le sue splendide fattezze nello scatto e dunque per l’outfit indossato per l’occasione dalla seguitissima ideatrice di perle culinarie.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Real Time (@realtimetvit)

Le due hanno condiviso dei momenti magici assieme, sempre travolte dagli ascolti e dall’affetto dimostrato negli anni dai fan della trasmissione a sfondo culinario. “Auguri sinceri alla dolcissima Clelia, donna di classe ❤️“, risponderà infine un’altra utente di rimando al pensiero della conduttrice, per poi concludere con l’apprezzamento finale sulla statuaria fisicità della sorridente Parodi: “ma tu che schianto sei ??🔥“.