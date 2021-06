“Strage di cuori”. Elisa Isoardi scintillante festeggia un ambito risultato – FOTO

Elisa Isoardi. La raggiante presentatrice tv appare radiosa su Instagram. Ha varcato i confini italiani per un prestigioso evento e informa di un traguardo appena raggiunto

I fan di Elisa Isoardi si auguravano di vederla trionfare durante l’ultima puntata del reality “L’Isola dei famosi” che andrà in onda domani su Canale 5. Il suo percorso era stato ineccepibile fino a quando non ha subito un infortunio all’occhio che l’ha costretta a un rientro precoce e forzato in Italia.

La talentuosa presentatrice ha fatto i bagagli e ha, dunque, dovuto lasciare le spiagge dell’Honduras. Tuttavia il suo ritorno non sa affatto di sconfitta. La Isoardi è il personaggio del momento: tutti la cercano, tutti la vogliono. É stata ospite di molteplici trasmissioni televisive, ha rilasciato numerose interviste e recentemente ha partecipato al Monte-Carlo Film Festival 2021, ideato e diretto da Ezio Greggio.

Proprio dalla kermesse monegasca arriva notizia di un suo grande traguardo.

Elisa Isoardi: la felicità per il risultato ottenuto

Lontana da un po’ dagli schermi in veste di presentatrice titolare, Elisa Isoardi non ha perso il suo appeal sul pubblico. Sempre attivissima sul suo profilo Instagram, ha sempre tenuto tutti informati sui suoi progressi e gli impegni che l’hanno vista via via coinvolta: dalla partecipazione a “Ballando con le Stelle” fino alla prova a “L’Isola dei famosi”.

Per questo motivo si è riscoperta novella influencer e ha annunciato sul famoso social network il raggiungimento di un grande traguardo. “600 mila volte grazie!” – ha scritto in un post. Per l’occasione indossa un vestito a frange, scintillante, e sfodera il suo sorriso più bello. “Fai sempre strage di cuori” – commenta un fan. Elisa Isoardi ha varcato, infatti, la soglia dei 600.000 follower su Instagram, numero di tutto rispetto, segno dell’attenzione guadagnata in tanti anni di lavoro.

A proposito della sua carriera, sono molteplici le indiscrezioni al riguardo. Avendo detto addio a casa RAI con la chiusura del programma “La prova del cuoco”, è libera adesso di esplorare altre realtà. Cospicue sono le voci che la vedono nuovo volto di punta di Mediaset.

A quanto pare, Elisa Isoardi potrebbe sostituire Barbara D’Urso e prendere le redini di “Pomeriggio 5“. Sarà così? É tutto da scoprire. Lorella Cuccarini è un altro papabile nome per il medesimo ruolo.