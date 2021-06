“I Fatti Vostri”, pronta una nuova conduttrice: Giancarlo Magalli si prepara a dire addio definitivamente alla trasmissione

La trasmissione di Rai 2, che tornerà regolarmente in onda a partire da settembre, è pronta a dire addio allo storico conduttore Giancarlo Magalli. Il presentatore, al timone del format fin dalla sua seconda edizione, sembra abbia già deciso di abbandonare “I Fatti Vostri“, alla luce dei nuovi impegni televisivi che lo vedranno protagonista. Al fianco di Salvo Sottile e Samanta Togni, Magalli ha da poco chiuso la 25esima edizione del programma.

Sul web, sono già trapelati alcuni nomi dei suoi possibili sostituti. Pare proprio che, a fronte di questo abbandono clamoroso, gli autori della trasmissione stiano valutando di rinnovare completamente il cast, puntando ad una conduzione “corale”. In particolare, si vocifera dell’ingresso di due componenti femminili alla conduzione.

“I Fatti Vostri”, pronta una nuova conduttrice: il nome sorprendente

Per la 26esima edizione de “I Fatti Vostri” – la trasmissione in onda nella fascia oraria del mattino di Rai 2 -, gli autori starebbero pensando ad un cambio di passo che non mancherà di stupire i numerosi telespettatori del programma. L’addio di Giancarlo Magalli, che sembra ormai certo, segnerà l’inizio di una conduzione “corale”, con più figure destinate a sostituire l’amatissimo showman. Al momento, appare confermata la presenza di Umberto Broccoli e di Salvo Sottile, che continuerà ad occuparsi della rubrica di informazione.

Al posto di Magalli, invece, il pubblico ritroverà con molta probabilità delle figure femminili. Tra i nomi papabili ci sono quelli di Gloria Guida, Marisa Laurito, Veronica Maya e Monica Leofreddi. Gli autori, pertanto, starebbero spingendo verso un cast quasi interamente al femminile. Si starebbe valutando anche l’inserimento di un volto comico, che possa allietare le mattinate dei telespettatori.

Al momento, per quest’ultimo ruolo, sono trapelati i nomi di Teresa Mannino, Francesca Manzini, Emanuela Aureli, Gabriella Germani e Francesca Reggiani. Ancora, tuttavia, nessuna notizia è stata confermata ufficialmente.