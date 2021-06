Stefania Orlando ha condiviso un nuovo scatto su Instagram in cui si è mostrata radiosa. Subito è boom di like e commenti.

Bellezza, fascino intramontabile e sorriso radioso. Questa l’ultima foto condivisa da Stefania Orlando sulla sua pagina Instagram seguita da ben 653 mila follower. L’ex GF Vip incanta il popolo del web postando scatti in cui si mostra sempre bellissima.

Stefania, classe 1966, si è distinta sulla scena dello spettacolo grazie al suo carisma, ai suo lineamenti angelici e al suo fisico mozzafiato. Conduttrice, attrice e cantante ha iniziato la sua carriera come modella e agente immobiliare. Di seguito ha debuttato sugli schermi come valletta nel noto programma “Si o No?”. Da lì innumerevoli le sue collaborazioni in famose trasmissioni. Poi intraprende anche la strada nella recitazione partecipando a fiction nel calibro di “Don Matteo”.

Ecclettica, Stefania si cimenta anche nel settore musicale dal 2005 incidendo hit e album. Nell’ultimo anno ha preso parte al Grande Fratello Vip nell’intento di mostrare al pubblico il suo lato più autentico.

Stefania Orlando: il look dal mood texano, unica

