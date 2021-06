La conduttrice di Sky Sport regala uno scatto su Instagram che accende il web. Rosso passione è ciò che contraddistingue questo post bollente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Masolin (@federicamasolin)

Federica Masolin, classe ’85 e fascino da vendere. La conduttrice di Sky Sport è una delle più amate e con i suoi scatti carichi di fascino, ammalia il web.

Federica Masolin è la conduttrice di punta delle corse automobilistiche di Formula 1 di Sky Sport mentre precedentemente si era occupata di pallavolo maschile e femminile, Serie A e Serie B, Copa America 2011, Olimpiadi estive 2012 a Londra e Olimpiadi invernali a Sochi.

Milanese di nascita e originaria del Friuli, ha sempre seguito gli eventi sportivi insieme a suo padre, si è laureata in Lettere Moderne per poi iniziare a collaborare con alcuni giornali locali, fino a fare uno stage per Sky Sport all’età di vent’anni che le ha consentito di entrare nel mondo del giornalismo sportivo a tutti gli effetti.

Una bellezza travolgente

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Masolin (@federicamasolin)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —–> “Che bomba” Valentina Ferragni nel costume tigrato è da infarto – FOTO

In questo post Federica mette in mostra tutta la sua bellezza. Si trova negli studi di Sky Sport dove oggi ha presentato il programma dedicato alla gara di Formula 1 disputatasi nel circuito di Baku, in Azerbaigian, dove ha trionfato Perez con la sua Red Bull.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —–> Paola Caruso completamente senza veli su Instagram: la FOTO è da censura

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Masolin (@federicamasolin)

Oltre 36mila like per la bella giornalista ricevuti nel giro di poche ore da parte dei suoi numerosissimi fans, ben 461mila sul suo profilo.