Fedez commenta un’altra donna, poi cerca il perdono di Chiara Ferragni

Fedez si è mostrato romantico con Chiara Ferragni. Il rapper si sta facendo perdonare dopo un commento per una nota attrice che ha fatto ingelosire la moglie.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

“Ma quanto è bella mia moglie.” Queste le parole di Fedez sotto il suo ultimo post su Instagram. Si tratta di uno scatto in cui il rapper si mostra dolce al fianco di Chiara Ferragni. La foto arriva dopo la recente bufera scoppiata tra i due. Tutto è accaduto ieri quando il rapper ha speso parole di apprezzamento sotto il post dell’attrice spagnola Exposito nota per il suo ruolo nelle serie di “Elitè”. Quest’ultima si trovava a Milano per partecipare a una serata al Teatro della Scala. Insieme a Chiara ha preso parte al gala di Bulgari. Sotto l’ultimo post di Instagram dell’attrice è apparso un commento di Fedez che ha stupito tutti. “Ma quanto è bella mia moglie…ah no ho sbagliato post”, le parole del rapper.

In passato la Ferragni aveva lamentato come il marito spendesse pochi commenti romantici sotto le sue foto chiedendo di dedicarle più complimenti.

Bufera tra Fedez e Chiara Ferragni: il rapper tenta di farsi perdonare

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ester 🌙 (@ester_exposito)

Dopo il commento sotto il post della Exposito, Chiara ha reagito su Whatsapp inviando al marito un messaggio con una sola parola: S****o. Fedez ha condiviso la conversazione nelle storie divertendo i fan.

Alcuni di loro fanno notare al cantante come abbia registrato il contatto della moglie con nome e cognome portandolo pertanto a meditare se cambiarlo in “Chiara amore della mia vita”.

Poi ha condiviso sulla sua pagina Instagram un post in cui si mostra tra le braccia della moglie accompagnato da dolci parole per Chiara. I fan si sono scatenati nei commenti. C’è chi apprezza la comicità del rapper, chi invece sottolinea come la dedica per la compagna non sia spontanea.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

Chissà se la Ferragni avrà apprezzato il tentativo di romanticismo. Avrà perdonato Fedez?