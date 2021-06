“La felicità”, Federica Panicucci insieme al suo amore: gioia per gli occhi ed il cuore – VIDEO

La conduttrice di “Mattino Cinque” ha condiviso un breve video assieme al suo compagno, in spiaggia più innamorati che mai.

Si tratta di un periodo decisamente d’oro per la bellissima Federica Panicucci. La 53enne ha recentemente guidato la conduzione della “Partita del Cuore”, la serata di beneficenza che l’ha vista protagonista in prima linea per dirigere la telecronaca dell’evento in diretta.

Un momento roseo sul lavoro visto che showgirl terrà inoltre compagnia ai telespettatori con “Mattino Cinque” sino al 25 giugno assieme al collega Francesco Vecchi. Un volto brillante dalle mille capacità, prima fra tutte quella di saper catturare il pubblico con la sua semplicità ma anche immensa voglia di vivere.

Condivide questa sua gioia con il compagno Marco Bacini con cui sta organizzando anche le nozze finora rimandate a causa della pandemia. L’ultimo reel postato insieme a lui cattura il cuore.

Federica Panicucci sorride insieme a Marco, i fan si emozionano

Si tratta di un video di pochi secondi in cui Federica e Marco sorridono e si abbracciano felici sulle note di “I Love You Always Forever (Acoustic)” di Mateo Oxley. Sono sulla spiaggia, canotta e t-shirt bianca abbinata per entrambi, occhiali scuri ed il sole che accarezza loro il viso.

Gli hashtag usati per descrivere la scena sono eloquenti: #summer2021 #fortedeimarmi #noi. Una fan della conduttrice non può esimersi dall’esprimere un concetto condiviso da molti altri estimatori della showgirl: “La felicità 😍…Se mi chiedessero cos’è, farei vedere questo post…❤️”

I due, insieme dal 2015, hanno accantonato per ora le mete esotiche e si concedono un po’ di mare italiano all’insegna del relax totale.

Bacini è un imprenditore molto noto, conta svariati negozi di moda in giro per il mondo che gli hanno permesso collaborazioni importanti con diversi personaggi dello spettacolo, fra cui Chiara Ferragni. Al momento è anche coordinatore scientifico di diversi Master alla School of Management dell’Università LUM.