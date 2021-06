Ginevra Lamborghini continua ad infiammare Instagram con scatti al limite del proibito: la foto apparsa tra le sue stories è strabiliante.

Ginevra Lamborghini è la sorella maggiore della cantante Elettra. Dopo essersi laureata in Marketing della Moda, è diventata direttrice creativa e ha ideato anche una linea borse di cui lei era anche testimonial. Qualche mese fa, inoltre, ha lanciato il suo profilo brano dal titolo ‘Scorzese’.

Ginevra, proprio come la sorella, è dotata di una bellezza stupefacente e il suo fisico vanta lineamenti pressoché perfetti. Tra scatti in costume o con intimo da urlo, la nota ereditiera sta conquistando sempre di più i followers su Instagram. La 28enne, poco fa, ha piazzato tra le stories una foto in cui è praticamente nuda: il suo corpo è coperto soltanto da un perizoma.

Ginevra Lamborghini esagerata: lo scatto infiamma il web

Ginevra ha provocato diverse emicranie sui social network: la ragazza ha pubblicato uno scatto da arresto cardiocircolatorio in cui è praticamente mezza nuda. La nativa di Bologna indossa soltanto un perizoma di colore bianco che mette in evidenza il suo fondoschiena illegale. Lo specchio “aiuta” i followers: si vede praticamente tutto.

Per non incorrere in censura, la 28enne copre il suo lato A con le braccia. Sullo scatto ci sono anche due emoticon: una che raffigura un serpente e l’altra che simboleggia le pesche. La classe 1992 è davvero bellissima e con questi scatti infuocati sta diventando ancora più popolare sui network.

La Lamborghini aveva già mostrato il suo didietro con una fotografia apparsa qualche mese fa sul suo profilo. La ragazza, in quell’occasione, indossava un costumino super striminzito ed era distesa come una sirena sul bordo di una piscina immersa tra la natura. Quello scatto non era l’unico in cui ha mostrato le sue forme.