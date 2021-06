Giorgia Rossi condivide con i fan uno scatto dei festeggiamenti per la serata del suo compleanno. La scelta del look per l’occasione è strepitoso: un incanto

Giornalista stimata ed apprezzata dal pubblico, bellezza estremamente ammirata, Giorgia Rossi unisce professionalità e sex appeal in un unico irresistibile cocktail di qualità. Per molti il volto preferito per quanto concerne il giornalismo sportivo, la sua eleganza e la competenza vengono premiati dai telespettatori, ma anche sui social.

Solo su Instagram vanta 430 mila followers, con i quali ha appena condiviso lo scatto del giorno più speciale. Il 5 giugno ha compiuto 34 anni, e solo dopo aver trascorso la giornata nei festeggiamenti con gli affetti, ha postato uno scatto che la ritrae nel corso della sua serata, vissuta nell’intimità della sua vita personale.

In un attimo esplode l’attenzione sul suo profilo, e nonostante abbia posticipato di un giorno la pubblicazione dell’occasione, in poco tempo recupera i like ed i commenti come se non avesse perso nemmeno un minuto. Il motivo è tutto da riscontrarsi nell’incanto della sua immagine, in un look decisamente accattivante.

Giorgia Rossi, un compleanno elegante

Chioma sciolta e liscia nel suo caratteristico biondo, make up sfumato ad intensificare lo sguardo, sorriso candido che incanta, e il look perfetto per una serata elegante con stile: Giorgia Rossi impartisce lezioni di classe e seduzione su Instagram in occasione del suo 34esimo compleanno. Abbina la giacca cammello con dettaglio di bottoni in oro, abbinata ai pantaloni animalier che conferiscono un tocco decisamente sexy.

La foto è scattata seduta al tavolo di un ristorante, nel momento più dolce della serata: la torta con tanto di candelina per soffiare via l’anno passato ed esprimere i desideri per quello a venire. Non che ce ne siano molti ancora da realizzare per la giornalista, che oltre a “Pressing“, ha condotto la Partita del Cuore, per una carriera che vola sempre più in alto. Anche su Instagram ottiene moltissime soddisfazione, e la condivisione di questo momento speciale lo dimostra.

Una bomba di affetto è scoppiata in seguito al post, tra il numero di like in costante aumento ed i commenti che contengono i migliori auguri da parte degli utenti, tra i quali non manca qualche nome VIP.