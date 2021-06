Giovanna Civitillo, la frase su Amadeus che nessuno si aspettava: “Si è conclusa…”. La reazione degli utenti è sconvolgente

Anche quest’anno, i “Soliti Ignoti” affronteranno un lungo periodo di stop durante i mesi estivi, per poi riaprire i battenti a settembre con la nuova edizione. Amadeus, ormai volto di punta di Rai 1, è riuscito ad entrare nei cuori dei telespettatori, instaurando con loro un rapporto di complicità, fondato su una conduzione semplice e priva di qualsiasi artificio. A fronte dell’emergenza Covid, quest’anno, la produzione ha anche deciso di devolvere il ricavato delle vincite in beneficenza.

Di puntata in puntata, i concorrenti vip hanno cercato di accumulare delle cifre consistenti, così da poterle destinare ai beneficiari delle vincite. Una degli ultimi partecipanti è stata proprio Giovanna Civitillo, moglie del conduttore e madre di suo figlio. La showgirl, di recente, si è lasciata andare a delle confessioni che hanno spiazzato il pubblico.

Giovanna Civitillo, la frase inaspettata su Amadeus: “Si è conclusa…”

Durante uno degli appuntamenti finali dei “Soliti Ignoti” – il programma che va in onda nell’access prime time di Rai 1 -, è stata proprio Giovanna Civitillo a presenziare come concorrente, al fianco di suo marito Amadeus. I due hanno allegramente battibeccato per tutta la durata della puntata, confermando la loro sintonia ed il loro amore, suggellato dal matrimonio oltre 10 anni fa.

Sfortunatamente, la showgirl non è riuscita ad aggiudicarsi il montepremi accumulato, non avendo indovinato il parente misterioso. “Sei la mia rovina!“, aveva esclamato il presentatore, beffandosi della moglie. Sul profilo Instagram che i due condividono, la Civitillo ha voluto postare una dedica molto speciale al marito, per elogiare i suoi successi televisivi. “Si è conclusa una stagione televisiva complicata ma Straordinaria! Bravoooo amore mio“: queste le parole della showgirl.

I fan sembrano nutrire una profonda ammirazione nei confronti della coppia, che si mostra solida e affiatata ormai da molti anni. “Belli e bravi“, “Bravissimo Amadeus, ma anche tu Giovanna“: così si sono espressi gli utenti di fronte allo scatto.