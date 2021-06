Grande Fratello Vip 6. Piovono le indiscrezioni sui papabili concorrenti della nuova edizione del programma. Chi affiancherà in studio Alfonso Signorini?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GRANDE FRATELLO (@grande_fratello_tv)

Uno dei programmi di punta delle reti Mediaset durante la stagione televisiva attuale, ormai in conclusione, è stato sicuramente il “Grande Fratello Vip 5”.

Il reality ha visto la vittoria di Tommaso Zorzi, regalando al giovane una popolarità incredibile e una rinnovata carriera sul piccolo schermo. La macchina organizzativa è già ripartita e il conduttore, Alfonso Signorini, riprenderà il timone dal prossimo settembre.

Sono trapelate importantissime indiscrezioni sul cast che lo accompagnerà in studio in veste di opinionista. Sicuramente diremo addio a Pupo e Antonella Elia. Quest’ultima è stata sostituita da una sua acerrima nemica, Adriana Volpe. Le due hanno battibeccato aspramente a mezzo social negli scorsi mesi. La Volpe, inoltre, è stata impegnata sul giovane canale TV8 dove ha condotto “Ogni mattina”.

Alfonso Signorini ha segnato un altro colpaccio. Ci sarà una donna intelligente e arguta come parte del cast della trasmissione. Di chi si tratta?

Grande Fratello Vip 6. Nome bomba come opinionista del programma

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi)

Freschissima notizia dà come nuova opinionista della sesta edizione del “Grande Fratello Vip” Sonia Bruganelli, quindi il marito Paolo Bonolis passerà le serate delle dirette live da solo..

Classe 1974, conosciuta per essere la moglie del celebre mattatore televisivo Paolo Bonolis, è molto attiva sui social, ha un seguito folto che attualmente sfiora 600mila follower. Conosce perfettamente le dinamiche del piccolo schermo, ha lavorato per anni dietro le quinte e ha dato vita a SDL.TV, una tv via web legata alla produzione di programmi come “Avanti un Altro” e “Ciao Darwin”. Lei stessa conduce una trasmissione dal titolo “I Libri di Sonia” in cui intervista personaggi del mondo letterario e della cultura contemporanea.

Sicuramente saprà donare un punto di vista innovativo e diretto sulle dinamiche interessanti che si svolgeranno durante il programma. Siamo in attesa di conoscere precisamente i nomi dei concorrenti che si sfideranno nella casa più spiata d’Italia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Adriana Volpe (@adrianavolpereal)

Chissà cosa penserà Paolo Bonolis. Il presentatore ha sempre spalleggiato e difeso la moglie quando è stata attaccata dagli haters per il suo stile di vita troppo “spendaccione”.