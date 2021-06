Una bambina di soli 4 anni in India è stata attaccata e uccisa da un leopardo mentre giocava all’interno del giardino della sua abitazione.

Aveva solo quattro anni la bambina i cui resti sono stati ritrovati in una foresta a distanza di 24 ore dalla sua scomparsa. La piccola, secondo quanto ricostruito, stava giocando nel giardino di casa a Ompora, in India, quando improvvisamente è svanita nel nulla. La famiglia preoccupata si è rivolta alle forze dell’ordine che hanno avviato le ricerche conclusesi tragicamente con il ritrovamento del corpo dilaniato. Secondo gli inquirenti, la bimba sarebbe stata assalita e uccisa da un leopardo. I residenti della zona, nei mesi scorsi, si erano già lamentati della presenza di questi felini, ma nessun provvedimento era stato preso.

Attaccata ed uccisa da un leopardo mentre giocava, questo il tragico destino di una bambina di soli 4 anni. È accaduto giovedì scorso 3 giugno nell’area di Ompora, nel distretto di Budgam, in India.

La vittima, Adha Shakil, riporta la redazione di India Today, stava giocando nel giardino di casa, quando è improvvisamente scomparsa nel nulla. Accortisi dell’assenza della piccola, i familiari hanno presentato di denuncia di scomparsa alla polizia che ha attivato immediatamente la macchina delle ricerche in tutta l’area.

La mattina seguente, le forze dell’ordine hanno rinvenuto alcune parti del corpo della bambina in una foresta non distante dall’abitazione. Dai primi riscontri, riporta India Today, la polizia sospetta che la vittima possa essere stata attaccata da un leopardo. A sostegno di tale ipotesi, la presenza di questi felini selvatici nell’area circostante. Proprio i residenti avevano lamentato la presenza dei leopardi, ma non era stato preso nessun provvedimento. La morte della piccola Adha ha sconvolto i familiari e l’intera comunità locale.

“Abbiamo chiesto ripetutamente – spiega un residente, come riporta India Today- ai funzionari di fare qualcosa al riguardo. Quest’area è diventata così densamente popolata da questi animali! Devono prendere provvedimenti per garantire che incidenti così raccapriccianti non accadano mai più”.