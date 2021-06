“Isola dei Famosi”, svelato il vincitore: il nome che piace a tutti

“Isola dei Famosi”, domani sera la finalissima di questa edizione: sul web è già trapelato il nome del papabile vincitore

L’edizione de “L’Isola dei Famosi 2021” si sta per concludere. Ilary Blasi, nella puntata in onda domani sera, chiuderà il cerchio di un’annata non particolarmente favorevole in termini di ascolti. A causa del cast decisamente sottotono, che non ha fornito agli opinionisti molta materia su cui discutere, il programma non ha riscosso il successo di un tempo.

Ciò nonostante, i telespettatori che hanno seguito l’avventura dei naufraghi non vedono l’ora di decretarne il vincitore attraverso il televoto. Sul web, sono già trapelati i nomi dei papabili aspiranti alla vittoria finale: scopri qual è il concorrente che piace proprio a tutti.

“Isola dei Famosi”, spunta il vincitore: il nome che piace a tutti

Domani sera, a “L’Isola dei Famosi” verrà decretato il nome del vincitore di questa edizione. I naufraghi giunti alla finalissima sono Ignazio Moser, Andrea Cerioli, Matteo Diamante, Valentina Persia, Awed e Beatrice Marchetti. Ciascuno di loro, indistintamente, è riuscito a conquistare l’affetto del pubblico, che fra poco più di 24 ore sarà chiamato a scegliere il preferito. Attraverso una serie di televoti flash, infatti, solamente due naufraghi arriveranno al ballottaggio finale.

Dai sondaggi di gradimento, sembra proprio che il papabile vincitore possa essere uno tra Matteo Diamante e Awed, che sono risultati i più amati dal pubblico. Solo il televoto, tuttavia, sarà in grado di stabilire chi dei due meriti di alzare la coppa. Se Awed, da un lato, ha iniziato la propria avventura fin dalla prima puntata, Matteo Diamante è invece arrivato a metà del percorso, pur distinguendosi tra i compagni per tenacia e determinazione.

Si prospetta un appuntamento finale ricco di emozioni e di colpi di scena. Indubbiamente, la produzione avrà già in serbo molte sorprese per i naufraghi, che finalmente potranno tornare in Italia e riabbracciare i loro affetti.