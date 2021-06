Mese del Pride: Versace veste d’arcobaleno Lady Gaga

10 anni di Born This Way: tra Versace e Lady Gaga nasce una collaborazione rainbow.

Un’asta devolta in beneficenza: per il decimo anniversario di Born This Way, Lady Gaga appare in una veste multicolor firmata Versace.

La stravaganza di Lady Gaga unita in collaborazione con l’inventiva di Donatella Versace: non si poteva non ottenere un risultato magicamente rainbow. Le due amiche hanno dimostrato ancora una volta di riuscire a dar vita ad un qualcosa di bello e puro.

In occasione del Pride Month, il mese dedicato all’orgoglio LGTBQIA+, Lady Gaga e la Maison della Medusa celebrano l’amore senza filtri né limiti, quello universale e autentico, attraverso la realizzazione di una collection assolutamente imperdibile che devolverà in beneficenza i guadagni.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Born This Way: Lady Gaga e Donatella Versace in una veste rainbow per il Pride Month

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lady Gaga (@ladygaga)

Durante questo mese arcobaleno, Giugno, non possiamo lasciarci sfuggire due occasioni. La prima, è sensibilizzare sul tema dell’uguaglianza, dell’universalità e dell’inclusione, la seconda è festeggiare il decimo anniversario di Born This Way.

Lasciamoci andare, dunque, in favore della celebrazione e dell’esaltazione dei concetti di libertà, accettazione e rispetto. Dimostriamoci forti e decisi nel supportare la comunità gay, bisessuale, transgender e queer.

Ed è proprio in favore di questa speranza e di questo grido di sostegno che Versace e la Born This Way Foundation hanno organizzato un’asta su Omaze.com, una società americana in collaborazione con enti di beneficenza, per raccogliere fondi in favore di questa causa.

Leggi anche -> Il look da fiaba di Chiara Ferragni alla Scala: ecco chi ha firmato il suo abito…

Born This Way su Omaze.com: ecco cosa troviamo all’asta

Messa all’asta troviamo una replica della giacca iconica con fibbie e rifiniture dorate, indossata da Miss Germanotta per un tour mondiale nel 2011, realizzata con 400 ore di lavoro dalle sarte della Maison. L’introito andrà alla Fondazione di Lady Gaga che si impegna nel sostenere il benessere giovanile, al fine di “rendere il mondo più gentile e coraggioso“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Donatella Versace (@donatella_versace)

Inoltre, la nuova collezione Pride prevede una T-Shirt nelle due varianti di colore bianco o nero e un berretto con il logo della Queen of pop, rivestito dei colori arcobaleno. Siamo dunque davanti ad un magnifico ed esplicito sostegno alla comunità omosessuale.

Sul sito ufficiale del brand è già in vendita la collezione, i cui ricavati andranno in sostegno della Born This Way Foundation. Donatella, sul suo profilo ufficiale Instagram, si dichiara contenta di appoggiare con Lady Gaga questa causa estremamente importante in favore della promozione dei valori di uguaglianza, diversità ed inclusione. Ideali alla base della loro amicizia, fin da sempre.

Anche la cantante si dimostra entusiasta di questo progetto e ringrazia Versace per essere una guida e per celebrare i bellissimi colori dell’amore e il fascino della diversità.