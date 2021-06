Comincia una nuova settimane per Love is in the Air. Le anticipazioni della prossima puntata ci rivelano che ci sarà finalmente la famosa cena di Serkan a casa della zia di Eda

Inizia una nuova settimana per Love is in the Air: la Art Life è alle prese con un nuovo problema legato ad un cliente che sta seguendo il progetto di un albergo e sta vivendo un periodo davvero difficile. Il cliente rischia di non potersi fregiare di una denominazione di cui ambisce, vale a dire quella di un albergo ecologico. A risolvere questo problema sarà Eda: ancora una volta, ricorrerà al suo intuito per trovare una soluzione.

Love is in the Air, anticipazioni della prossima puntata della serie turca su Canale Cinque

Dalla prima volta che Serkan l’ha incontrata, ha sempre visto in lei tanto istinto che è senza ombra di dubbio una delle sue migliori qualità. La sua idea è molto semplice: dato che l’albergo vuole centrarsi sulla parola chiave “ecologia”, basta circondare la zona di piante e di alberi. L’unico problema adesso è rispettare la scadenza: devono presentare il progetto al signor Fikret e sete questo enorme scoglio da superare, riusciranno a far funzionare tutto come speravano?

Se tutto sul piano lavorativo sembra essersi rivolto, adesso tocca alla loro famosa sceneggiata: Eda e Serkan stanno facendo finta di stare insieme e devono presenziare insieme ad una cena a casa della zia della ragazza. Qui le cose potrebbero, con grande sorpresa, improvvisamente complicarsi. Cosa succederà?