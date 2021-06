Luca e Cristina hanno detto ‘sì’, a distanza di un anno dalla nascita della piccola Nina Speranza hanno coronato finalmente il loro sogno d’amore.

Luca Argentero e Cristina Marino sono diventati marito e moglie, nella giornata di sabato 5 giugno 2021.

La coppia doveva già sposarsi lo scorso anno ma a causa della pandemia in corso avevano dovuto rinviare le nozze. Da quel momento non avevano mai comunicato la data ufficiale del loro matrimonio, non dando alcun annuncio ai media e alla stampa se non a cose fatte.

Stando alle indiscrezioni, la coppia si è sposata nella sala consiliare del comune di Città della Pieve in Umbria. I due attori avevano scelto di vivere in una splendida casa immersa nel verde proprio nella città umbra, alla quale Luca è molto legato, ricordiamo infatti che ha esordito come attore proprio a Città della Pieve nel 2005 con la fiction ‘Carabinieri’.

Il giorno del ‘sì’ tra Luca e Cristina

Una cerimonia strettamente privata e con pochissime persone, alla presenza del sindaco Fausto Risini.

Per l’attore piemontese non è il primo matrimonio, infatti, già era stato sposato con l’attrice e doppiatrice Myriam Catania dal 2009 al 2016.

Cristina Marino, invece, è alle sue prime nozze, classe ’91 celebre per aver esordito con il film di Federico Moccia, ‘Amore 14’, ha conosciuto il suo attuale marito sul set di ‘Vacanze ai Caraibi’.

Al termine delle cerimonia hanno tenuto un banchetto con i parenti e amici più stretti, all’aperto, e poi hanno lasciato la location che li ha accolti a bordo di un sidecar.

Un momento molto emozionante che ha coronato il sogno d’amore dei due genitori della piccola Nina Speranza.