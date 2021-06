Maddie McCann, agghiacciante rivelazione: “Vi dico dove è sepolto il corpo”

Un veggente tedesco ha rilasciato alcune dichiarazioni alla polizia sostenendo che la piccola Maddie McCann, scomparsa nel 2007, sia morta.

Proseguono senza sosta le indagini sulla scomparsa di Maddie McCann, la bambina di soli 3 anni svanita nel nulla in Portogallo nel maggio del 2007 durante una vacanza con la famiglia. Gli aggiornamenti sul caso si susseguono: l’ultimo è arrivato nei giorni scorsi e riguarda un veggente tedesco, il quale avrebbe affermato alla polizia che la bambina sarebbe morta ed avrebbe indicato il luogo dove sarebbe sepolto il cadavere. Le dichiarazioni del veggente sono ora al vaglio delle autorità competenti.

Maddie McCann, un veggente tedesco: “È morta, il corpo sepolto in Portogallo”

“Purtroppo Maddie McCann è morta ed il suo corpo è sepolto a nord-est di Lagos, in Portogallo“. Questo quanto avrebbe dichiarato alla polizia, Michael Schneider, ex giornalista e veggente tedesco che in passato ha già collaborato con la polizia.

Schneider, come riporta in esclusiva il tabloid britannico Mirror, dopo aver fornito la posizione del luogo dove si troverebbe il cadavere della bambina, avrebbe poi aggiunto che non è sua abitudine fornire informazioni di tal genere con leggerezza, ma lo fa perché consapevole della responsabilità del suo operato. Ora la polizia sta vagliando le sue dichiarazioni per capire se possano contenere dettagli utili sulle indagini.

Leggi anche —> Maddie McCann, l’agghiacciante scoperta della polizia tedesca

Secondo quanto affermato dall’ex giornalista, dunque, la piccola Maddie sarebbe deceduta ed il suo corpo non sarebbe lontano da Praia da Luz, la località dove si trovava con la famiglia quel 3 maggio del 2007 quando si sono perse le sue tracce. Lagos, cittadina della regione di Algarve, si trova, difatti, a circa 7 chilometri da Praia da Luz.

Leggi anche —> Caso Maddie McCann, nuovi interrogatori: “Passo importante per le indagini”

Il veggente ha già aiutato la polizia nella risoluzione di casi di persone scomparse. Circa un mese fa, grazie alle sue dichiarazioni, le autorità hanno risolto un caso di una donna svanita nel nulla in Germania, ritrovata impiccata ad un albero. Schneider, scrive il Mirror, ha fornito indicazioni utili anche per il ritrovamento dei cadaveri di Peter Neumair e Laura Perselli, i due coniugi scomparsi da Bolzano a gennaio e ritrovati senza vita nell’Adige.

Le parole dell’ex giornalista potrebbe rappresentare un nuovo dolore per i genitori di Maddie che da anni non hanno mai smesso di sperare di poter riabbracciare la loro bambina.