Bella, intramontabile, sensuale, unica. Matilde Brandi è un’icona di stile ed eleganza. Il suo sorriso è la sua carta vincente, tutti la amano alla follia.

Attrice teatrale, conduttrice televisiva e prima ballerina di numerose trasmissioni di successo. Matilde Brandi fa parte della storia del piccolo schermo italiano. L’abbiamo apprezzata in diverse occasioni per il suo talento, la sua preparazione ed il suo umorismo. Il web la ama e lei si lascia amare.

E’ mamma di due bellissime ragazze ma non dice mai di no a nuove avventure, infatti nel 2020 ha partecipato come concorrente allo show televisivo “Grande Fratello Vip”. Ha debuttato in televisione con la trasmissione di Gigi Proietti “Club 92” ma il successo è arrivato con lo show “Fantastico” condotto da Raffaella Carrà e Jonny Dorelli.

Prima ballerina del corpo di ballo di “Buona Domenica” e protagonista di molte altre trasmissioni di successo dove l’hanno vista nei panni di conduttrice. Per un po’ di anni, sette in verità, si è allontana dalla televisione per accudire le sue bambine nate nel 2006 dal matrimonio con Marco Costantini.

Matilde Brandi è l’intramontabile signora della televisione italiana

Matilde Brandi utilizza molto i social, soprattutto Instagram, infatti è solita aggiornare i suoi 493 mila follower sulle sue giornate, i suoi progetti ed anche i suoi timori. La vediamo sempre con il sorriso sulle labbra e come mamma sprint capace di rivoluzionare il mondo.

Matilde pubblica spesso anche degli scatti dei suoi backstage, durante i quali lavora per diverse marche molto famose.

La foto che ha postato oggi rispolvera i ricordi della showgirl: “Stavo scorrendo le foto di qualche mese fa e mi ha colpito questa perché mi ricorda il mio cucciolo @justmyriamcatania questa è una sua creazione una tuta pazzesca”.

Effettivamente la tuta che indossa le sta un incanto, il suo fisico perfetto è avvolto da una tuta intera stretta, di color nero, che mette in risalto le sue curve pazzesche. Con la tuta indosso Matilde sembra davvero catwoman, il mitico personaggio dei fumetti creato da Bob Kane e Bill Finger.

La foto è piaciuta tantissimo ai suoi fan che non hanno potuto far altro che riempirla di complimenti e lasciarle tantissimi cuoricini.