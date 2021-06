Melissa Satta, il panorama è mozzafiato ma il lato B ancor di più – FOTO

Bellissima, unica, inimitabile. Melissa Satta fa sognare i suoi follower di Instagram con foto mozzafiato, il panorama fa sognare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

Modella, showgirl e influencer, Melissa Satta è uno dei personaggi televisivi più amati del momento. Ha origini italiane ma pochissimi sanno che è nata a Boston, negli Stati Uniti d’America in quanto i genitori erano lì per motivi lavorativi.

Ha esordito nel mondo televisivo grazie al tg satirico “Striscia la Notizia”, ha ballato sul bancone dello show in onda tutte le sere su Canale 5 come la velina mora.

Melissa ci tiene molto al suo fisico, sempre perfetto, infatti ama molto fare sport. Inoltre è appassionata di moda, di trucco e di tutto quello che riguarda la cura della persona.

“Memories….”, la foto di Melissa infiamma il web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

La bellissima modella, influencer, conduttrice, attrice e showgirl Melissa Satta fantastica con la mente e ritorna indietro nel tempo. Pensa ad una vacanza passata in totale relax e spera di rivivere presto quel momento, pandemia permettendo.

La foto di Melissa, intitolata “Memories….” ha mandato in ebollizione il web. La showgirl è ritratta di spalle su una spiaggia che sembra appartenere ad un’isola deserta e difronte si scorge il mare. Lo sfondo è perfetto ma lei un po’ di più.

Il bikini marrone della modella non è passato inosservato o per meglio dire quello che c’è nel bikini non è passato inosservato. Il suo lato B è pazzesco ed i fan non hanno potuto far altro che adularla con commenti e cuoricini vari.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

In molti le hanno scritto “sei bellissima”, qualcuno ha risposto “vorrei partire con te”, mentre qualcun altro ha commentato il paesaggio. Ancora una volta Melissa porta a casa un bel po’ di like