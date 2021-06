“Sei il top del top”. Melissa Satta, che sorpresa! La novità che spiazza tutti – VIDEO

Melissa Satta. Raggiante e luminosa su Instagram, l’incantevole ex velina di Striscia ha una novità incredibile sulla sua vita privata. Cosa è successo?

Melissa Satta e il calciatore Kevin-Prince Boateng sono stati una coppia per quasi 10 anni. Si sono sposati il 25 giugno 2016 ma nel 2019 avevano annunciato di star attraversando una crisi nel loro rapporto. Sembrava che la situazione fosse rientrata, tornando alla normalità. Come capita a volte, purtroppo, nonostante la stima e l’affetto reciproco, hanno deciso di dirsi definitivamente addio alla fine del 2020.

I due hanno manifestato più volte di voler continuare a essere uniti nel comune legame che li terrà stretti per la vita: sono infatti genitori del piccolo Maddox, nato a Düsseldorf nel 2014.

Melissa Satta, però, ha una novità importante che riguarda la sua sfera privata. Di cosa si tratta?

Melissa Satta: i paparazzi l’hanno colta sul fatto

Dopo la fine del matrimonio con Kevin-Prince Boateng, Melissa Satta aveva dichiarato di non voler rinunciare all’amore ma di voler riprendere le redini della sua esistenza. “Voglio essere me stessa. Desidero ricostruire una famiglia. Maddox mi chiede sempre un fratellino o una sorellina, prima o poi succederà” – queste le sue parole in una passata intervista.

Dopo vari flirt fasulli affibbiati dai giornali di gossip, finalmente spunta la notizia che tutti, prima o poi, si aspettavano: Melissa Satta è di nuovo innamorata. A quanto pare farebbe coppia fissa con Mattia Rivetti, erede della famiglia che ha fondato il marchio di abbigliamento “Stone Island”. La coppia è stata colta dai paparazzi durante una fuga romantica nella città dell’amore: Venezia.

Nessuna conferma ufficiale da parte della diretta interessata che, invece, continua egregiamente il suo lavoro di modella e influencer sul web. L’ultimo post condiviso sul suo profilo Instagram manda in visibilio i suoi 4,4 milioni di follower. Un breve video sulle note di una nuova versione del pezzo “Sweet Dreams”: jeans gialli, crop top dai toni dell’azzurro e capelli lunghi, lasciati ondeggiare dolcemente sulle sue spalle: un trionfo di like.

Tanti i commenti di plauso per lei: “Sempre stupenda”, “Sei un sogno”, Sei il top del top da sempre”, “Che fisico!”.