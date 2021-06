Michele Merlo. Arrivano aggiornamenti sullo stato di salute di Mike Bird, cantante ed ex concorrente di “Amici”, colpito da emorragia cerebrale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Sono attimi di dolore, paura e concitazione per la famiglia, gli amici e tutti i fan di Michele Merlo, in arte Mike Bird. Il giovane cantante di 28 anni è in gravissime condizioni, ricoverato presso il reparto rianimazione dell’Ospedale Maggiore di Bologna. Ha subito un delicato intervento tra giovedì 3 e venerdì 4 giugno a causa di una emorragia cerebrale innescata da una leucemia fulminante improvvisa.

Il ragazzo è divenuto noto grazie alla sua pertecipazione al talent show “Amici”, ideato da Maria De Filippi. Poco prima della tragica situazione aveva dichiato si sentirsi poco bene sul suo profilo Instagram. “Vorrei un tramonto ma mi esplode la gola e la testa dal male. Rimedi?” – chiedeva suggerimento ai fan.

Arrivano aggiornamenti sul suo stato di salute da un carissimo e celebre amico.

Michele Merlo (Mike Bird): le novità sulle sue condizioni

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SIMONE FRAZZETTA / MR.FRAZZA (@simonefrazzetta)

Sono tanti i messaggi e le manifestazioni di vicinanza a Michele Merlo e alla sua famiglia. Sia i fan, sia personaggi pubblici hanno dedicato un pensiero di sostegno al giovane cantante, stella del programma “Amici”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Michele Merlo ricoverato per emorragia: il motivo del malore è sconvolgente

La presentatrice e mentore degli artisti che si sono via via affacciati nel talent show, Maria De Filippi, non ha un profilo personale sui social network, tuttavia è facile pensare che dietro il post sulla pagina ufficiale del programma ci sia lei. “Forza Mike, siamo con te!” – è stato scritto in bacheca.

Nella giornata di oggi ha parlato anche il padre del ragazzo. E le speranze di salvare il giovane artista “sono al lumicino”. L’uomo lo avrebbe detto a parenti ed amici di Michele. Solo tre giorni fa, sui social, aveva condiviso una foto di un tramonto con la seguente didascalia: “Vorrei un tramonto ma mi esplode la gola e la testa dal male. Rimedi?”. Parole che oggi suonano come un presagio funesto, forse un indizio di quello che stava accadendo dentro il suo corpo.

LEGGI ANCHE >>> Emma: “Io criticata per una mutandina, Damiano dei Maneskin invece”: dura critica della Marrone

Simone Frazzetta, ballerino hip hop ed ex concorrente della scuola di “Amici”, nonchè caro amico di Michele Merlo, ha aggiornato sullo stato di salute del 28enne. “Ragazzi siete veramente in tanti” – ha scritto su Instagram – “appena arrivano notizie vi aggiorno ma purtroppo non va bene! Cerchiamo di essere vicino a lui e alla sua famiglia”.

La notizia di un miglioramento che tutti aspettano ancora non è dunque arrivata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michele Merlo (@michelemerlo)

Mike Bird era arrivato alle semifinali della competizione nel 2017. É stato seguito dalla coach ed ex vincitrice Emma Marrone. Anche la famosa cantante si è profusa in una manifestazione di vicinanza: “Forza amico mio! Non mollare! Ti voglio bene Michele!”.

MICHELE MERLO IN CONDIZIONI CRITICHE, IL VIDEO