“Spostatevi tutte quante” Miriam Leone sublime incanta – FOTO

Esplosiva in un primo piano sensuale per l’evento organizzato dalla maison Bulgari a Milano: l’attrice brilla vestita di perle e diamanti preziosi.

L’attrice catanese dopo un breve ritorno nella sua Sicilia per riossigenare lo spirito, è tornata a casa per prepararsi alle nuove avventure lavorative che la coinvolgeranno nei prossimi mesi.

Portavoce di un fascino magnetico, Miriam Leone è molto schiva nella condivisione di contenuti sui social ma i pochi scatti centellinati che pubblica catturano lo sguardo per la bellezza ed l’eleganza che le appartengono in modo così naturale. L’ultimo scatto su Instagram è un’emozione unica.

Miriam Leone, ecco il suo “MAGIC MOMENT”

“Ritornare ad un evento insieme a tante altre persone dopo tutto questo tempo sospeso è stato davvero emozionante…condivido con voi un po’ di backstage e di gioia”. Questo quanto scrive Miriam a margine dello scatto del fotografo German Larkin che l’ha immortalata all’ultimo evento della casa di moda Bulgari a cui l’attrice ha partecipato.

La maison per la presentazione della sua ultima collezione ha scelto Milano, un evento organizzato il 4 giugno con una grandiosa apertura al Teatro alla Scala e poi una cena al ristorante Cracco a cui hanno partecipato diverse personalità dello spettacolo.

Tra queste anche la divina Miriam Leone volto del brand per la serata “Magnifica. The New High Jewelry Collection”. L’ultimo scatto postato sulla sua pagina Instagram la raffigura proprio in un primo piano con indosso orecchini ed un meraviglioso collier di pietre e gemme preziose che spiccano in tutta la loro opulenza nel décolleté nudo.

Anche il make-up è studiato a tavolino per risultare in perfetta scala di colore con le pietre che indossa, un calibrato gioco di bianco, verde acqua e viola che fanno risaltare magnificamente la bellezza disincantata della ex Miss Italia.

Oltre 72mila like per lei e commenti estasiati non solo da parte della sua community, ma anche di moltissimi amici e colleghi tra cui Paolo Stella, Paola Turani, Lucia Silvestri e Paola Iezzi.