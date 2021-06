“Mr Wrong” anticipazioni 7 giugno: un improvviso colpo di fulmine

Comincia una nuova settimana per Mr Wrong, la serie turca che va in onda ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì alle 14:45 su Canale Cinque. Andiamo a vedere le nuove anticipazioni

Domani comincia una nuova settimana per Mr Wrong e andremo finalmente ad approfondire gli altri personaggi della serie: dopo aver visto Ozgur ed Ezgi alle prese con le loro lezioni d’amore, anche qualcun altro sentirà il proprio cuore tornare a battere. Ozan è rimasto davvero colpito dalla bellezza di Deniz, ma la fedele amica della protagonista sembra piuttosto inarrivabile.

Mr Wrong, anticipazioni della prossima puntata della serie turca con Can Yaman

Per riuscire a conquistarla, si presenterà nel suo ufficio e si proporrà di essere il suo avvocato: lei vorrebbe cambiare idea ma Irem proverà a farle cambiare idea. Così, grazie a Deniz, la Inal ottiene un colloquio con Ozan, senza sapere che lo chef è il collega di Ozgur. Ozan ha avuto davvero un colpo di fulmine per Deniz, vorrebbe avvicinarsi a lei per provare a corteggiarla ma lei sembra non volerne sentire ragioni. Dopo aver affrontato il fallimento del proprio matrimonio, Deniz vorrebbe solamente concentrarsi sul lavoro senza pensare più all’amore.

Tutti intorno a Deniz provano a convincerla a cedere alle attenzioni dell’uomo, ma lei sembra davvero irremovibile. Ezgi e gli altri sono convinti che, se solo si fermassero a parlare, si accorgerebbero di essere fatti davvero l’uno per l’altro. Riusciranno a fare cupido tra i due ragazzi o sono destinati a perdersi per sempre?